Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, girişinde tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı bulunan tek odalı bir mağara tespit edildi.

Mağaradaki aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince mağara içindekilerle birlikte imha edildi.

Bu arada, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri yer aldı.