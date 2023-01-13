Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman'da başı, pencere korkuluğuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İHA

Olay, Batman Gültepe Mahallesi’nde Gülkent Sitesinde yaşandı. 5 yaşındaki bir kız çocuğu, balkonda oynadığı sırada başını pencere korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile hemen itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için önlem aldı. Ardından da ekipler, demir parmaklıkları makinayla açarak çocuğu kurtardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
GÜNDEM Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuştu
GÜNDEM Atıklardan 62,2 milyar lirayı ekonomiye kazandırıldı
İstiklal Marşı'nın Özellikleri: İstiklal Marşı Kaç Kıta, Beyit, Kelime ve Heceden Oluşuyor?
GÜNDEM İstiklal Marşı'nın özellikleri
İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı? İstiklal Marşı Hangi Yılda ve Nerede Yazıldı?
GÜNDEM İstiklal Marşı ne zaman yazıldı?
Çin Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Çin Alfabesi Toplam Kaç Harf?
GÜNDEM Çin Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Braille Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Braille Alfabesi Kaç Karakterden Oluşuyor?
GÜNDEM Braille alfabesi nedir, özellikleri nelerdir?
Amaç Sonuç Cümlesi Nedir? Amaç - Sonuç Cümleleri Örnekleri
GÜNDEM Amaç - sonuç cümleleri örnekleri
Aksaray’da tır otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı
GÜNDEM Aksaray'da kaza! Yaralılar var
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı
GÜNDEM İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
GÜNDEM 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.