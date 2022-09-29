Uzun bir süredir beklenen Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ne zaman açılacağı gündem oldu. Artık çok kısa bir sürenin kaldığı havalimanı metrosu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılıyor?