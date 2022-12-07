Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti

Birbiriyle çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. AA'nın haberine göre; kaza dolayısıyla Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu.

BİR DİĞER ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Pendik'te meydana gelen bir diğer zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Esenyalı Köprüsü mevkisinde, Kadıköy istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iki otomobille çarpıştı. Bu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.