İHA

Olay 01.30 sıralarında Çamçeşme Mahallesi otoban bağlantı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen F.A. isimli sürücü kullandığı 34 DHG 339 plakalı otomobiliyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinden D100 karayolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kaza yapan otomobil, yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra tekrar bariyere çarparak durabildi.

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 sağlık ile itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İHA'nın haberine göre; ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.