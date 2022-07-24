Uyuşturucu yetiştiren kardeşler yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Pendik'te apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan iki kardeş, gözaltına alındı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alan polis ekipleri, 21 Temmuz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeşler yakalandı.

Yapılan aramalarda 26,9 gram kurutulmuş Hint keneviri, 16 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1045 TL, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. S.Y. (35) isimli şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan, mahkemeye sevk edildi. S.Y. (33) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kardeşi S.Y. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi.