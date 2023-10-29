Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendik'te Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı takip etti - Futbol Haberleri

        Pendik'te Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı takip etti

        Pendik'te stadyum yakınında oturan vatandaşlar Fenerbahçe karşılaşmasını balkonlarına astıkları bayraklarla takip etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Pendik Stadı, yenilenme çalışmasının tamamlanmasıyla ligde bu sezon evinde ikinci maçına çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Mücadelenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dek gelmesi sebebiyle tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, çevre binalarda da Türk bayraklarının asıldığı görüldü.

        3

        Ön cephesi stadyuma bakan binalarda vatandaşlar balkonlarına Fenerbahçe bayrakları asarken, karşılaşmayı da evlerinden takip etti.

        4
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi