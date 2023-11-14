Pendik'te hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak caddeden alt yola düştü
İstanbul'un Pendik ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak caddeden alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü yaralandı
Kaza, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Aksoy'un kullandığı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, bariyerleri aşarak alt yola düştü.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kamyondaki hafriyat caddeye döküldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ters dönen kamyonun sürücüsü vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Aksoy ambulansla hastaneye kaldırıldı.