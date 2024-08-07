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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı

        Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü berber dükkanına girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:28
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        İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

        B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi.

        Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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