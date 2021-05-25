Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Pendik'te istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı

Pendik'te inşaata ait temel kazma çalışması sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Pendik'te istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı
DHA

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında 5 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile temel kazma çalışmaları sürerken apartmanın giriş tarafındaki istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. Binada pastane olarak işletilen dükkanda da kapatıldı. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından binanın hasar görüp görmediği belirleneceği öğrenilirken boşaltılan bina Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi.

"BİNANIN NERESİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Bina sakini Hasan Altınöz "Bir kazadır olmuş. Şu an belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. İnsanlar dışarıda mağdur durumda. Biz de dışarıda kalmayı düşünüyoruz eğer böyle bir şey olursa. Yapacak bir şey yok. Binanın neresinin zarar gördüğünü bilmiyoruz. Sadece duvarlarının ve çevresinin zarar gördüğünü görüyoruz. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz içeri giremedik, polisler izin vermedi." dedi.

"BİZ DE ŞOKTAYIZ, BİNAMIZ RİSK ALTINA GİRDİ ŞU AN"

Duran Altınöz ise , "Karşı binada oğlumun balkonunda yemek yerken kepçenin hafriyat aldığını gördük. Orada 3 kişi duvar ölçümü yapıyordu. Allahtan onların üzerine yıkılmadı. Bir anda lavaboya gittim, geldiğimde duvarın yıkıldığını gördüm. Sonra bir panik yaşandı, bina boşaltıldı. Biz de şoktayız. Binamız risk altına girdi şu an. Ekiplere haber verdik. İtfaiye tüm tedbiri aldı ama risk henüz geçmiş değil. Binamıza girebilir miyiz, giremez miyiz? Bu geceyi nerede geçiririz onun düşüncesindeyiz." Diye konuştu.

"Yarım saat önce çocuklar orada oynuyordu"

Mahalle sakini, Çayan Can, "Duvarın yıkılmasından yarım saat önce çocuklar orada oynuyordu. Kalabalıktı. Öğlen gibi olsaydı büyük bir facia olabilirdi. Tozu gördük, sese çıktık biz. 'Kamyon mu devrildi' dedik. Kamyon düştü sandık." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Terk edilen araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
GÜNDEMTerk edilen araçta uyuşturucu bulundu
18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
Yasak aşk iddiasıyla çıkan kavgada ölen Çağrı, toprağa verildi
GÜNDEMYasak aşk ölüm getirdi
Hafta sonu yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar yasak mı?
GÜNDEMHafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs...
2021 Kurbanlık fiyatları! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kilo fiyatı
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü
GÜNDEMZonguldak'ta tersanede yangın!
Adalet Bakanlığı'ndan, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
SON DAKİKA! Korkunç işkence! Aynı bölgede ikinci kez... - Haberler
GÜNDEMBir kedi daha işkence edilerek öldürüldü!
Okullar ne zaman kapanacak 2021? MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak? İşte yaz tatili tarihi...
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak 2021?
Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor 2021? Gözler hükümette: Kademeli normalleşme bitecek mi, yasaklar kalkıy
GÜNDEMKademeli normalleşme ne zaman bitiyor 2021?