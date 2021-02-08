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Pendik'te kavga ihbarına giden polislere uyuşturucu madde atıldı

İstanbul Pendik'te kavga ihbarına gidilen evden bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin üzerine camdan halı, ayakkabı ve uyuşturucu madde fırlattı. İki şüpheli gözaltına alındı

Pendik'te kavga ihbarına giden polislere uyuşturucu madde atıldı
DHA

Olay saat 02.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aynalı Çarşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi.

Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı. Evde bulunan iki kişiden biri kendi rızasıyla aşağıya gelerek teslim olurken diğer şüpheli evden çıkmamakta direndi.

Arka camdan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, aynı mahallede oturan bir yakınının evine girerken yakalandı. DHA'nın haberine göre; iki şüpheli de gözaltına alınırken bağırıp direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler savcılık tarafından çıkan arama izni sonrası evde yapmış oldukları aramada yasaklı bir maddeye rastlamazken dairede bulunan iki köpeğin yasak ırk olup olmadığının tespit edilmesi için olay yerine belediye ekipleri çağrıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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