Pendik'te otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Pendik Sahil Yolu'nda seyreden otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.