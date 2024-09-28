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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'te otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Pendik'te otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 04:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 04:29
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        Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
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        Pendik Sahil Yolu'nda seyreden otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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