Pendik'te TIR'ın dorsesinde yanan 6 otomobil küle döndü
İstanbul Pendik'te hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle dorsedeki 6 otomobil küle döndü
Pendik’te hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan 6 lüks otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi'nde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yer alan bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alevler, dorsedeki diğer araçlara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
6 LÜKS OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ
AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda dorsedeki 6 lüks otomobil tamamen yandı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.