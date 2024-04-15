Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 65 bin 877 lira ceza
Pendik'te trafiği tehlikeye sokarak drift yaptığı belirlenen sürücüye 65 bin 877 lira ceza kesildi
Pendik'te, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos Caddesinde bir araç sürücüsünün drift atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plakasından belirlediği sürücü E.Kyi gözaltına aldı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "drift atmak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "sigortasız araç kullanmak" ve ilgili maddeleri uyarınca toplamda 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.
E.K. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.