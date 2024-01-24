Pendikspor 90'da 3 puanı kaptı! Pendikspor, Kasımpaşayı 3-2 mağlüp etti!
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 90'da attığı golle 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü maçta kazanan Pendikspor, böylelikle küme düşme hattını kızıştırdı.
Trendyol Süper Lig'in 22.haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı evinde ağırladı.6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in açtığı ortada ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi:0-1
19. dakikada yeni transfer Umut Nayir, kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi:1-1
25. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Savunmadan seken topu önünde bulan Gökhan Gül, ceza sahası dışından topu filelerle buluşturdu:1-2
44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği buldu: 2-2.
İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Kovalamacalı geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda da adrenalin devam etti. Maçın 90. dakikasında Thuram, Pendikspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Pendikspor iki kez geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlüp etti.
KÜME DÜŞME HATTI KIZIŞTI
Beşiktaş'ı 4-0 gibi net bir skorla yenen Pendikspor, Kasımpaşa maçından da 3 puanı kurtardı ve puanını 22'ye yükseltti. Böylelikle küme düşme hattında durum kızıştı. Ligte Hatayspor, Gaziantep FK, Samsunspor'un ardından 22 puana ulaşan Pendikspor -17 averajla 17. sırada bulunuyor.