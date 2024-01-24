Pendikspor 90'da 3 puanı kaptı! Pendikspor, Kasımpaşayı 3-2 mağlüp etti!

Trendyol Süper Lig'in 22.haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı evinde ağırladı.6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in açtığı ortada ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi:0-1

44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği buldu: 2-2.

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İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Kovalamacalı geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda da adrenalin devam etti. Maçın 90. dakikasında Thuram, Pendikspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Pendikspor iki kez geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlüp etti.