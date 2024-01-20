Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu - Futbol Haberleri

Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu - Futbol Haberleri

Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 19:00'da oynanacak Pendikspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu. Siyah Beyazlıların Pendikspor'a konuk olacağı karşılaşma Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4. hakemi Alper Akarsu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR’da Direnç Tonusluoğlu ve Candaş Elbil eşlik edecek.