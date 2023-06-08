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Pendikspor - Bodrumspor | CANLI YAYIN

Pendikspor - Bodrumspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor. 1. Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Pendikspor ile play-offlardan gelen Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor daha önce Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Süper Lig tecrübesi olmayan Pendikspor ile Bodrumspor'dan maçı kazanacak ekip, Süper Lig'in 75. takımı olacak.

Pendikspor - Bodrumspor | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip bu akşam belli oluyor. Pendikspor ile Bodrumspor, play-off finalinde karşı karşıya geliyor.

SAAT:20.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 2, TRT Spor

Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem

Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal

Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Pendikspor'un rakibi Bodrumspor, play-off ilk turunda Göztepe'yi eledikten sonra ikinci turda da Eyüpspor'u saf dışı bıraktı.

Süper Lig tecrübesi olmayan Pendikspor ile Bodrumspor'dan maçı kazanacak ekip, Süper Lig'in 75. takımı olacak.

KENDİ ARALARINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında bu sezon İstanbul'daki müsabakayı Pendikspor 3-0 kazanırken Bodrum'daki karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Bodrumspor, iki karşılaşmayı da kazandı.

Pendikspor, 2021-2022'de doğrudan 1. Lig'e çıkarken, Bodrumspor da play-off finalinde İzmir'de TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek 1. Lig vizesi aldı.

Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Pendikspor'da Adrien Regattin 13, Leandro Kappel ise 11 gollük bir performans ortaya koydu. Kadro istikrarını fazla bozmayan Bodrumspor'da Kenan Özer, normal sezonu 14 golle tamamladı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan ikisi olan Pendikspor ve Bodrumspor'un teknik direktörleri Osman Özköylü ile İsmet Taşdemir, takımlarını Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

Osman Özköylü daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Özköylü, geçen sezon Pendikspor'u, 2010-2011'de de Elazığspor'u 1. Lig'e taşıdı.

Geçen yıl takımını 1. Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, 2016-2017'de de MKE Ankaragücü ile aynı başarıyı yakalamıştı.

ÜÇÜNCÜLERİN LANETİ!

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e çıkabildi.


İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi, bu yıl 28. kez oynanıyor.

Play-off'ta daha önce 21 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) birden Süper Lig vizesi almıştı.

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