Pendikspor'da iki ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Khaly Thiam ve Nemanje Nikolic ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Futbolcularımıza bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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