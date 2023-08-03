Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Pendikspor, ilk kez mücadele edeceği Süper Ligde kalıcı olmayı hedefliyor - Pendikspor Futbol Haberleri

        Pendikspor, ilk kez mücadele edeceği Süper Ligde kalıcı olmayı hedefliyor

        Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilk kez mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendikspor kalıcı olmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osman Özköylü, 2023-2024 sezonu öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Süper Lig'de mücadele edecekleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özköylü, "Pendikspor'un Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum. İnşallah hem oynayacağımız futbolla hem de ortaya koyacağımız mücadeleyle herkesin keyifle izleyeceği bir takım olacak. Ligde kalıcı olmak çok önemli. İlk sezonumuzda hedefimiz bu. Kaliteli oyuncular aldık ve iyi bir takım oluşturduk. Kadromuza katacağımız 3-4 oyuncuyla bu sezon ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Güzel başarılarla dolu iyi bir sezon olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ligin ilk 5-6 haftasının önemine vurgu yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Oyunumuzu geliştireceğiz. Güçlü oynamaya çalışacağız. Rakiplere zorluk çıkaran ve saha içi organizasyonlarını doğru yapan bir takım olacağız. Herkesin keyifle izleyeceği ve kaybetsek de 'Mutluyuz, çünkü iyi oynadık' diyebileceğimiz maçlar olacak. İlk 5-6 haftada öz güven kazandığımız takdirde ligin devamında başka hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        - "Stadımız 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tamamlanacak"

        Yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacaklarını belirten Osman Özköylü, zeminin hibrit çim olacağını ve tribün kapasitesinin artacağını kaydetti.

        Statta büyük bir çalışma yapıldığını aktaran Özköylü, "Pendik Stadı, tamamen inşaat halinde. Stat zemini hibrit çim olacak. Stadımızın tribün kapasitesi artacak. 2 bin 200 civarında bir seyirci kapasitemiz vardı. Bunu 4-4 bin 500 civarına çıkartacağız. Butik bir stat olacak. Stadımızda oynamak çok önemli. Stadımız 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tamamlanacak. Hedefimiz VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını Pendik Stadı'nda oynamak. O zamana kadar iç saha maçlarımızı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağız. Onlara da teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!