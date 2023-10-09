Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdı! - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de bir ayrılık daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Ligin yeni ekibi Pendikspor, alınan başarısız sonuçların ardından Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

        İstanbul ekibi, geride kalan 8 haftada galibiyetle tanışamazken, topladığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

        8 HAFTADA 7'NCİ AYRILIK!

        Pendikspor'un Osman Özköylü ile yollarını ayırmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 takım teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

        Ligde daha önce Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Samsunspor, teknik direktörleriyle yollarını ayırmıştı.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş