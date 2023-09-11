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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Pendikspor’da, Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi ailevi nedenlerinden dolayı feshedildi - Pendikspor Futbol Haberleri

        Pendikspor’da, Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi ailevi nedenlerinden dolayı feshedildi

        Pendikspor, sezon başında transfer ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenlerinden dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:29
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        Tzavellas'ın sözleşmesi feshedildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenler sebebiyle sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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