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Pendik’te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi

İstanbul'un Pendik ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Pendik'te işlek caddenin kaldırımında bulunan bir kadın yanındaki erkeğe şınav çektirdi...

Pendik’te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi
Çarşı ortasında şınav çektirdi
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İHA

Pendik’te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçen vatandaşların o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

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