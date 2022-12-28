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Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik’te doktora saldıran hasta yakınına 8 yıl hapis istemi
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Pendik’te doktora saldıran hasta yakını hakkında 8 yıl 7 ay hapis talebi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor Yasin Güçtekin’e saldıran hasta yakınına dava açıldı. Doktoru "seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Lokman A.’nın 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Pendik’te doktora saldıran hasta yakınına 8 yıl hapis istemi
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İHA

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor Yasin Güçtekin’in, 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakını tarafından saldırıya uğramasına ilişkin dava açıldı. Şüphelinin doktoru ‘seni öldürürüm’ diyerek tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Lokman A.’nın 3 ayrı suçtan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saat süren ameliyatın ardından hasta yakınlarına bilgi verdiği sırada Lokman Akbaş tarafından saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Lokman Akbaş hakkında 3 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

10 SAAT SÜREN AMELİYAT SONRASI BİLGİ VERMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yasin Güçtekin’in Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olarak görev yaptığı, olay tarihinde diseksiyon(aort damarının yırtılması) ön tanısıyla gelen hastanın hızla hazırlıklarının yapılarak ameliyata alındığı, Güçtekin’in 10 saat süren ameliyat sonrası bilgi vermek için hasta yakınlarını yanına çağırdığı anlatıldı. Bilgi verirken kendisini kameraya alan hasta yakınlarını gördüğü ve daha sonra içeri girerken hastanın oğlu olan Lokman Akbaş’ın ‘doktor’ diye seslendiği, şüphelinin yoğun bakımdan içeri girdiği, doktora omuz atarak babasını görmek istediğini söylediği, daha sonra doktorun üstüne yürüyerek bağırmaya başladığı belirtildi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' TEHDİDİ

Şüpheli Akbaş’ın sağ elini pantolonun arkasına götürerek bıçak çekecekmiş gibi bir hareket yaptığı ve müştekiye “seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği, müştekinin korkarak uzaklaştığı kaydedildi. EKG cihazına tekme atarak yere düşüren şüphelinin, yoğun bakıma zimmetli EKG cihazını kırdığı ve müştekiye doğru koştuğu, müştekinin de korkarak kaçtığı anlatıldı.

8 YIL 7 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Lokman Akbaş’ın “tehdit”, “kamu görevlisine karşı kasten yaralamaya teşebbüs”, “kamu malına zarar verme” suçlarından toplamda 1 yıl 11 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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