Pensilvanya'daki Katolik rahipler 'binlerce çocuğu taciz etti'
ABD'nin Pennsylvania Eyaleti'nde Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı bir Büyük Jüri Raporu'nda Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla çocuğun taciz edildiği belirtildi ve 300'den fazla din adamı suçlandı. Kayıtları kaybolanlar ve ihbarda bulunmaya korkanlarla taciz kurbanı sayının binlerce olabileceği vurgulandı.
15.08.2018 - 17:51 | Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı bir Büyük Jüri Raporu'nda Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla çocuğun taciz edildiği belirtildi ve 300'den fazla din adamı suçlandı.
Yetkililer, soruşturma sonucu altı psikoposluk bölgesindeki çocuk tacizlerinin üzerinin kilise tarafından sistematik bir şekilde örtbas edildiğinin saptandığı açıkladı.
18 aylık soruşturmanın ardından hazırlanan raporda "kilisenin kendi kayıtlarından binin üzerinde çocuk kurbanın kimliği tespit edildi. Gerçek sayının, kayıtları kaybolan çocuklar ve ihbarda bile bulunmaktan korkanlarla binlerce olduğuna inanıyoruz" denildi.
Raporda, küçük erkek ve kız çocuklarıyla, genç kız ve erkeklerin de din adamları tarafından taciz edildiği vurgulandı.
Raporda "Hepsi tacizcileri ve her şeyin ötesinde kiliseyi korumayı tercih eden üst düzey kilise yetkilileri tarafından bir kenara itildi" denirken, iddiaların örtbas edilmesi için verilen uğraş neticesinde vakaların çoğunun artık soruşturulamayacağı söylendi.
Ancak yetkiller, soruşturma devam ettikçe daha fazla sayıda resmi suçlama yapılabileceği uyarısında bulundu.
'Kilise hatalarını kabul etmeli'
Raporda yüzlerce rahibin ismi açıklanırken, isimlerinin açıklanmasının anayasal haklarını ihlal ettiğini öne süren bazı rahiplerin isimleri listeden çıkartıldı.
Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro düzenlediği basın toplantısında, bu isimleri yeniden listeye koymak için uğraştıklarını söyledi.
Shapiro "Kilise yetkilileri sürekli ve bilinçli bir şekilde tacizi eşek şakası, güreşme ve uygunsuz davranış diye tanımladılar. Bunların hiçbiri değildi. Tecavüz de dahil çocukların cinsel taciziydi" dedi.
Raporda ayrıca eskiden Pittsburgh Psikoposu olan Washington DC Başpsikoposu Kardinal Donald Wuerl, taciz olaylarının gizlenmesinde oynadığı rol nedeniyle eleştirildi.
Raporun yayımlanmasından önce kendisini savunan Wuerl yazılı bir açıklama yaptı ve "taciz kurbanlarını düşünerek ve gelenecekte bu tür olayların yaşanmasının önlenmesi için özenle çalıştığını" söyledi. Wuerl ayrıca "Bu rapor kilisenin yaptığı büyük hataları kabul etmesi ve bunlar için af dilemesi için bir uyarı olacaktır" dedi.
2016'da kurulan Pensilvanya Büyük Jürisi, onlarca tanıkla görüştü ve daha önce soruşturulan Philadelphia ve Altoona-Johnstown dışındaki tüm psikoposluk bölgelerinin 500 bin sayfadan fazla iç yazışma belgelerini inceledi.
Çoğu kurban kendilerine uyuşturucu verildiğini veya başka bir şekilde manipüle edildiklerini söyledi. Bazıları, anlattıklarına inanmayan ailelerinden dayak yediklerini belirtti.
Pensilvanya'da üç milyondan fazla Katolik yaşıyor.
ABD medyasına göre Pensilvanya, ülkede kilisedeki taciz olayları konusunda en çok büyük jüri soruşturması yapılan eyalet.
Geçen ay da eski Washington DC Başpsikoposu Theodore McCarrick, onlarca yıl çocukları taciz ettiği iddiaları nedeniyle istifa etmişti.
Yerine de Kardinal Cardinal Wuerl getirilmişti.
Papa Francesco da geçtiğimiz aylarda Şilili taciz kurbanlarından, çocuk tacizi vakalarının ele alınışında yapılan "ciddi hatalar" nedeniyle özür dilemişti.
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Pensilvanya'daki Katolik rahipler 'binlerce çocuğu taciz etti'/pensilvanya-daki-katolik-rahipler-binlerce-cocugu-taciz-etti-21045162104516
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