Pentagon: ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarını işleten şirketleri koruma yetkisi yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Pentagon: ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarını işleten şirketleri koruma yetkisi yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol araması yapan şirketlere ve çalışanlarına koruma sağlama yetkisinin olmadığını açıkladı.

Pentagon: ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarını işleten şirketleri koruma yetkisi yok
AA

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Kirby, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sadece DEAŞ ile mücadele olduğunu yineledi.

Eski yönetimin korumayı vaat ettiği ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki petrol yataklarının halen ABD tarafından korunup korunmadığına yönelik bir soruya Kirby şu yanıtı verdi:

"Gerektiği yerde sivilleri korumak üzere verilen belirli yetkiler dışında, ABD Savunma Bakanlığı personeli ve sözleşmelilerinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarını geliştirmeye çalışan şirketlere, çalışan ve yetkililerine destek sağlama yetkisi yok."

ABD'nin bölgede halen 900 askerinin bulunduğunu belirten Kirby, "SDG, DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğinden onlara yardım etmeye devam ediyoruz, bunun nicelik ve niteliklerini açıklayamam ancak (CENTCOM Komutanı Kenneth) McKenzie'nin de bu sabah bahsettiği üzere DEAŞ ile mücadele koalisyonuna SDG mensupları da dahildir ve DEAŞ önemli ölçüde zayıflatıldığı halde yardım işleri devam ediyor." diye konuştu

Haseke ve Kamışlı'da Rusya'nın Esed rejimine destek amaçlı yığınaklar yapmasına ilişkin ise Kirby, Rus ordusu ile doğrudan iletişim halinde olduklarını ve Rusya'ya ABD ile üzerinde anlaştıkları "kuvvetlerin güvenlik bir şekilde ayrışma sürecine" uymaları çağrısında bulunduklarını ifade etti.

- ABD başkentine konuşlandırılan Ulusal Muhafızların masrafı 483 milyon dolar

Diğer taraftan, Kirby, kongre olaylarının yaşandığı 6 Ocak'tan 15 Mart tarihine kadar ABD başkenti Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızların masrafının 483 milyon doları bulacağını açıkladı.

Kirby, bu miktarın 284 milyon dolarının personel masrafları, 199 milyon doların ise operasyon ve lojistik ihtiyaçları için harcanmış olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karabağ'da ateşkese rağmen Ermenilerin döşediği mayınlar can alıyor!
DÜNYAKarabağ'da ateşkese rağmen Ermenilerin döşediği ...
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 gerilimine ilişkin 'Girit modeli' önerisi! - Haberler
DÜNYAAkar'dan S-400'lere ilişkin 'Girit modeli' önerisi!
AŞIYI BULDU! Son dakika... İran 'Korona' aşısını tanıttı! İlk deneme kısa sürede başlayacak
DÜNYAİran 'Korona' aşısını tanıttı!
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor - Haberler
DÜNYAMerkel, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden memnun
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e suikast girişimi iddiası! - Haberler
DÜNYASırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi ...
Suudi Arabistan'dan hukuk reformları vaadi
DÜNYAPrensten Suudi Arabistan'da hukuk reformları vaadi
Blinken'den Trump itirafı: "Çin'e yönelik sert yaklaşımı doğruydu"
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Trump itirafı
Hollanda'da yurt dışından evlat edinme hakkı durduruldu
DÜNYAHollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu
Nijerya'da yolcu otobüsü alev aldı: 11 kişi yanarak öldü
DÜNYANijerya'da feci yangın: 11 ölü
BM: Kuzey Kore 2020'de nükleer programını geliştirmeyi sürdürdü
DÜNYAKuzey Kore'nin nükleer programı hakkında kritik rapor