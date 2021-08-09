Pentagon'dan ABD askerlerine aşı zorunluluğu 0:00 / 0:00

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta, delta varyantıyla koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da haftalık test yaptırma zorunluluğu getirildiğini belirtmişti. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı da tüm askeri ve sivil personelinden koronavirüs aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların ise düzenli olarak test yaptırmasını istemişti.