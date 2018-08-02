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Pentagon bütçesi Başkan Trump'ın masasında

ABD Senatosu, 717 milyar dolarlık Pentagon 2019 mali yılı bütçesini 10'a karşı 87 oyla kabul ederek kanunlaştırılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sundu. Tasarıda, temel bütçe için 639,1 milyar dolar, Enerji Bakanlığı ve zorunlu harcamalar için 8,9 milyar dolar, Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu için 69 milyar dolar ayrılması, ABD ordusundaki muvazzaf asker sayısının ise 15 bin 600 civarında artırılması öngörülüyor. Pentagon'un, yasalaşmasından sonra en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması istenen tasarıda, bu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması talep ediliyor

02.08.2018 - 03:46 | Güncelleme: AA

ABD Senatosu, geçen haftalarda Temsilciler Meclisi versiyonu ile birleştirilen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 717 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ulusal Savunma Yetki Yasası olarak da bilinen yasa tasarısı Senatoda 10'a karşı 87 oyla kabul edilerek kanunlaştırılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Tasarıda; 639,1 milyar doları temel bütçe; 8,9 milyar doları Enerji Bakanlığı ve zorunlu harcamalar; 69 milyar doları ise savaş fonu olarak da bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu için olmak üzere 2019 mali yılı savunma harcamalarına yönelik toplam 717 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinde de 54'e karşı 359 oyla kabul edilmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, bu tasarının son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğu belirtilerek, Savunma Bakanı Jim Mattis'in gelecek yıl için ayrılan 717 milyar dolarlık bütçeden memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, tasarıyla ABD ordusundaki muvazzaf asker sayısının 15 bin 600 civarında artırılmasının yanı sıra askeri personel maaşlarında yüzde 2,6 dolayında zam öngörüldüğü de kaydedildi.

Tasarıda, siber güvenlik ve dış yatırımlar konusuna özel bir hassasiyet gösterildiği ifade edilen açıklamada, bu tasarının aynı zamanda "ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma" yasası kapsamında müttefik ülkelere Rusya ile iş birliği yapmalarından dolayı uygulanacak yaptırımlar konusunda yönetime muafiyet tanıma hakkı verdiği duyuruldu.

TÜRKİYE'YE F-35'LERİN TESLİMATINDA 90 GÜNLÜK SINIRLAMA 

Ayrıca tasarıda, Pentagon'un tasarının yasalaşmasından sonra en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Tasarıda, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

Tasarının Senato versiyonunda Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı. 

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

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