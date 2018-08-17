Pentagon: Çin muhtemelen ABD hedeflerini vurmaya yönelik tatbikatlar yapıyor
Amerikan Savunma Bakanlığı, Çin'in Pasifik Okyanusu'nda muhtemelen "ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik" tatbikatlar yaptığı uyarısında bulundu. Çin'den henüz raporla ilgili bir açıklama yapılmadı.
17.08.2018 - 17:35 | Güncelleme:
Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Pasifik Okyanusu'nda muhtemelen "ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik" tatbikatlar yaptığı uyarısında bulundu. Çin'den henüz raporla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Pentagon, Amerikan Kongresi'ne sunduğu yıllık raporda, Çin'in askeri kapasitesini artırdığına dikkat çekti.
Bakanlığa göre, Çin'in bombardıman uçakları artık daha geniş alanlarda faaliyet gösterebiliyor.
Çin'in, halen ABD'nin üçte biri büyüklüğündeki 190 milyar dolarlık savunma bütçesi de 10 yıl içinde 240 milyar dolara çıkabilir.
Raporda başka neler var?
Pentagon'un raporu, Çin'in muhtemel askeri ve ekonomik hedeflerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi içeriyor. Raporda şu tespitler de var:
Son 3 yıl içinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu kritik denizcilik bölgelerinde tecrübe kazandı
Çin, kara kuvvetlerini de "savaşıp kazanmaya" odaklı olarak yeniden yapılandırıyor
Çin'in ordudaki refomlarının amacı; ortak harekatların çekirdeği olma yetisine sahip, bağımsız birimler halinde hareket edebilen, vurucu bir kara gücü yaratmak
Görünürde "uzayın askerileşmesine" itiraz eden Çin, uzay programı da geliştiriyor
ABD Başkanı Donald Trump da Haziran ayında Amerikan ordusuna altıncı bir kuvvet olarak bir "uzay gücü" eklemek istediğini söylemişti.
Gerginlik konuları neler?
ABD, Çin'in Pasifik bölgesinde giderek artan gücü ve etkisinden kaygılanıyor.
Bu konuda en kritik bölgelerden biri de egemenlik haklarının tartışmalı olduğu Güney Çin Denizi.
ABD uçakları düzenli olarak Güney Çin Denizi üzerinde uçuş yapmayı deneyerek hava sahasının serbest olduğu iddiasını canlı tutuyor.
Çin ise bölgedeki adalar ve mercan kayalıkları üzerindeki askeri tesislerini güçlendirmeye çalıştığı izlenimini veriyor. Tatbikatlar sırasında bunlardan bazılarına savaş uçakları indirdiği de biliniyor.
Washington-Pekin hattında bir başka gerginlik konusu da Çin tarafından ayrılıkçı bir bölge olarak görülen Tayvan.
Pentagon raporunda, Çin'in Tayvan'ı zorla ülkeye katma planları üzerinde çalışıyor olabileceği uyarısı yapılıyor.
ABD, Çin'e bir jest olarak 1979 yılında Tayvan ile resmi ilişkilerini kesti. Ancak Washington'un hala Tayvan'la yakın politik ve askeri bağlarını koruyor olması Pekin'i rahatsız ediyor.
Çin ile ayrı anlaşmazlıkları içinde olan Japonya ile Filipinler'de de ABD'nin kayda değer askeri gücü var.
ABD ve Çin son dönemde ayrıca, ürettikleri ürünlere karşılıklı gümrük vergileri getirmişlerdi.
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Pentagon: Çin muhtemelen ABD hedeflerini vurmaya yönelik tatbikatlar yapıyor/pentagon-cin-muhtemelen-abd-hedeflerini-vurmaya-yonelik-tatbikatlar-yapiyor-21082272108227
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