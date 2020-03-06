Pentagon'da askeri yetkililer koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenledi

AA

Pentagon'da askeri yetkililer koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenledi



ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon),ABD Ordusu Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Komutanlığı ve Fort Detrick komutanı Tuğgeneral Michael J. Talley (solda),USAMRDC’nin Askeri Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Programı direktörü Albay Wendy Sammons-Jackson (sol 2),Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi direktörü Dr. Nelson Michael (sağ 2) ve Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü'nde Enfeksiyon Hastalıkları Direktörü Dr. Kayvon Modjarrad (sağda) koronavirüse karşı hükümetin aşı araştırma ve geliştirme çabaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.