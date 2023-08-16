Pentagon'da atama krizi: "Eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlandı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'nin Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) yapılacak atamaları engellemesini "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımlayarak senatörün bu davranışını eleştirdi.

ABC News'in haberine göre Austin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Mike Gilday'in veda töreninde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri Komutanlarının atamalarının yapılamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Austin, "Bu toplu engel sebebiyle bugünden itibaren ABD Savunma Bakanlığı tarihinde ilk kez 3 askeri departman, başlarında Senato tarafından onaylanan liderler olmadan faaliyetlerine devam etmek zorunda." ifadesini kullandı.

300'den fazla general ve subayın terfisinin onayının Senato'da bekletildiğini kaydeden Austin, "Eşi benzeri görülmemiş, gereksiz ve tehlikeli bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Austin ayrıca, "Bu durum Amerika'nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor." dedi.

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Tuberville'in ofisi ilgili pozisyonların boş olmadığını belirtiyor

Atamaları engelleyen Tuberville'in ofisi ise eleştirilere karşı, pozisyonların boş olmadığını ve bunlara vekalet eden deneyimli yetkililerin bulunduğunu ifade ediyor.

Tuberville ayrıca, "engellemeyi kendisinin yapmadığını ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın herhangi bir adayı oylamaya zorlama yetkisine sahip olduğunun" altını çiziyor.

Öte yandan, Schumer'ın, askeri adaylık sürecinin siyasallaştırılması olarak nitelendirdiği bu seçeneği reddettiği belirtiliyor.

Senatör Tuberville ile Pentagon arasındaki kürtaj krizi

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmesiyle kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

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Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senato'nun onayını alması gerekiyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.