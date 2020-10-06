Pentagon'da koronavirüs endişesi!

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birçok çalışanın, üst düzey bir yetkilinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındığı belirtildi.

CNN'in ABD savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles Ray'in koronavirüs testi pazartesi günü pozitif çıktığı belirtildi.

Ray'in bazı koronavirüs semptomları göstermesinin ardından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten kaynak, "Kendisi şu an evde, karantina altında" dedi.

Öte yandan ismi belirtilmeyen kaynak, Ray'in genelkurmay başkanları ile bazı etkinliklere de katıldığını söyleyerek, "ABD Genelkurmay Başkanı Milley önlem amaçlı evden çalışmaya başladı. Milley'nin bugüne kadar yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri negatif çıktı. " dedi.

Ayrıca haberde, ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Charles Brown, Deniz Operasyonları Şefi Michael Gilday ve Uzay Operasyonları Şefi John Raymond'ın önlem amaçlı evden çalıştığı belirtildi.