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Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ülkelerin özel birlikleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) sızdırılan çok sayıda belge, birçok Batılı ülkenin özel birliklerinin Ukrayna’da faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Belgeler, bir yıldan uzun süredir devam eden savaşta, bu doğrultuda ortaya atılan spekülasyonları doğrular nitelikte. ABD yönetimi, belgelerin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ülkelerin özel birlikleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor
BBC TÜRKÇE

Paul Adams & George Wright

BBC News

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) sızdırılan çok sayıda belge, birçok Batılı ülkenin özel birliklerinin Ukrayna’da faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Belgeler, bir yıldan uzun süredir devam eden savaşta, bu doğrultuda ortaya atılan spekülasyonları doğrular nitelikte.

Amerikan yönetimi, belgelerin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı'nın soruşturma sonucu sızıntının kaynağını bulmakta kararlı olduğunu söyledi.

Bazıları “çok gizli” olarak sınıflandırılmış belgelerde, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırı planları dahil birçok bilgi yer alıyor.

23 Mart tarihli belgeye göre, Ukrayna'daki en büyük yabancı özel birlik 50 kişilik ekiple İngiltere'ye ait.

İngiltere'yi Letonya (17), Fransa (15), ABD (14) ve Hollanda (1) izliyor.

Belgelerde, özel birliklerin nerede bulunduğu ve Ukrayna'da tam olarak ne yaptığına dair detaylı bilgil ise bulunmuyor.

Sayıları görece az gibi görünse de, özel birliklerin doğası gereği oldukça etkili olduğunu söylenebilir.

Rusya, bir süredir sadece Ukrayna ile değil, NATO ile de mücadele ettiğini iddia ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu konulardaki standart politikasını sürdürerek konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Ancak Salı günü bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, sızdırılan Amerikan belgelerinin ciddi hatalar barındırdığı ifade edildi.

Bakanlık, ilgili haberleri okuyan kişileri, “iddiaları göründüğü gibi kabul etme konusunda dikkatli olmaları” gerektiği yolunda uyardı.

Fakat açıklamada özellikle hatalı bilgiler bulunduran belgelerin hangileri olduğu yönünde herhangi bir detay verilmedi.

İngiltere özel kuvvetleri, farklı uzmanlık alanlarına sahip birkaç seçkin askeri birimden oluşuyor ve alanında dünyanın en yetenekli birlikleri arasında gösteriliyor.

ABD dahil diğer ülkelerin aksine, İngiliz hükümetinin kendi özel birlikleri hakkında yorum yapmama politikası var.

İngiltere, ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla askeri ve mali yardım yapan ülke.

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