Bloomberg'te yer alan habere göre Pentagon, 398 milyar dolarlık F-35 programının tam kapasite seri üretim faaliyetine geçişini teknik sorunlar nedeniyle süresiz olarak erteledi.

Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord'un Sözcüsü Jessica Maxwell, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini söyledi. Maxwell, "Teknik zorluklar ve Kovid-19'un etkisi", en pahalı ABD silah sisteminin testlerinin yapılacağı simülasyon tesisinin hazırlanmasını geciktirdi" diye konuştu.

F-35 üreticisi olan şirtket Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedilmişti.

ÜRETİM YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edilmişti. Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

ABD aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.