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HaberlerDünyaKOVİD-19 ÇİPİ! Son dakika: Pentagon geliştirdi: Koronavirüs çipi görüntülendi! - Haberler
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Pentagon geliştirdi: Koronavirüs çipi görüntülendi!

Pentagon çatısı altında çalışan bilim insanları koronavirüs salgınıyla mücadele için mikroçip geliştirdi. Mikroçip, derinin altına sokularak koronavirüsü tespit edebilecek. Ayrıca bilim insanları, kişi diyalize bağlandığında koronavirüsü kandan çıkarabilen devrim niteliğinde bir filtre de geliştirdi.

KOVİD-19 ÇİPİ! Son dakika: Pentagon geliştirdi: Koronavirüs çipi görüntülendi! - Haberler
Pentagon geliştirdi: Kovid-19 çipi!
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HABERTURK.COM

Soğuk Savaş'ın zirvesinde kurulan Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir cihaz çıkardı.

DARPA'da görevli bilim insanları, deri altına sokularak koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi. Ayrıca bilim insanları, kişi diyalize bağlandığında koronavirüsü kandan çıkarabilen devrim niteliğinde bir filtre de geliştirdi.

CBS kanalında yayınlanan '60 Minutes' programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak adlandırılan mikroçipi görüntüledi.

DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn, '60 Minutes' ekibine kanı sürekli olarak test etmek için tasarlanan bir jel gösterdi.

Hepburn, mikroçipin derinin altına yerleştirildiğini ve bu sayede vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptayabildiğini söyledi. Sonucun ise 3-5 dakika arasında çıktığını ifade etti.

Mikroçip konusunun bazı vatandaşlarda endişe yaratabileceği belirtilirken, konuya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

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