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        Haberler Dünya Amerika Pentagon: Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

        Pentagon: Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı düzenlendiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:48
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        "Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı"
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

        AA'nın haberine göre; saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü ifade etti.

        Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

        İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.

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        #Pentagon
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