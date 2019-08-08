Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor

IŞİD Suriye'de kaybettiği son toprak parçası Baguz köyünde çatışmalar (18 Mart 2019)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) örgütünün Suriye'de "yeniden canlandığı" uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi.

Raporda, IŞİD'in Suriye'deki "başkenti" Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı.

IŞİD'in Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi.

ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

Rapor, 1 Nisan ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

IŞİD'e karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı.

Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti.

Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir - İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek IŞİD'e katıldı.

ABD öncülüğündeki Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'na göre, IŞİD'lilerin büyük çoğunluğu ya çatışmalarda ve bombardımanda öldü ya da şu an gözaltında.

Koalisyon yetkilileri, kaç yabancı savaşçının ölmüş olabileceğiyle ilgili tahminde bulunmaktan kaçınıyor.