Pentagon: Orta Doğu'daki durumu yakından izliyoruz

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin, gerilimin tırmanması durumunda İsrail'i ve ABD güçlerini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini vurgulayan Singh, "Artan bölgesel gerilimlerin ışığında, caydırıcılık ve İsrail'in savunması için duruş sergilerken, bölgedeki gerilimi azaltmaya odaklanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Singh, "İsrail'in saldırıya uğraması durumunda, mutlaka İsrail'i savunmaya geliriz." dedi.