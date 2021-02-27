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Pentagon: Suriye'de 9 binayı tamamen yok ettik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır şehrinde düzenlediği saldırıda İran destekli milislere ait 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Pentagon: Suriye'de 9 binayı tamamen yok ettik
AA

ABD'nin, Amerikan askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanına 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölgeye ise 22 Şubat'ta roketli saldırılara verdiği yanıtın detayları gelmeye devam ediyor.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgi veren Kirby, "Saldırıda iki F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağı 7 güdümlü füze fırlatarak 9 binayı tamamen yok etti ve 2 binayı ise kullanılamaz hale getirdi. Binalar, Suriye ile Irak sınırının Suriye tarafındaki El Bukemal sınır kontrol noktasında yer alıyor. Bu yer, İran'ın müttefiki olan milis grubun faaliyetlerini icra ettiği yer olarak biliniyor." ifadelerini kullandı.

Kirby, ellerinde saldırıda ölenlerle ilgili bilginin de bulunduğunu ancak hasar kontrol sürecinin devam etmesinden dolayı bu bilgiyi paylaşmayacağını söyledi.

Kongrenin saldırılar konusunda bilgilendirildiğini belirten Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün sabah saatlerinde saldırıya onay verdiğini açıkladı.

Kirby, saldırının "savunma amaçlı" olduğunu ve "Amerikan Anayasasının 2'nci ek maddesi" ile "Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşmasının 51'inci maddesinin" yasal dayanak olarak kullanıldığını aktardı.

Sözcü, saldırının hedefinin tespit edilmesinde Irak'ın yaptığı soruşturmada elde edilen bilgilerden de yararlanıldığını ifade etti.

Amerikan askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanına 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölgeye ise 22 Şubat'ta roketli saldırılar düzenlenmişti.

Erbil saldırısında 1 sözleşmeli personel ölmüş, biri ABD askeri 4 kişi de yaralanmıştı.

ABD, bu saldırılara karşılık düzenlediği hava saldırısında Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid El Şüheda gruplarına ait tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY: OPERASYONDAN ÖNCE KONGRE LİDERLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD ordusunun dün gece Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısından önce Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre liderlerini bilgilendirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Teksas ziyareti esnasında, uçaktaki gazetecilere açıklama yapan Jen Psaki, dün geceki operasyon ile ilgili ilk kez konuştu.

Psaki, "Söz konusu operasyondan önce Pentagon, Kongre liderlerini bilgilendirdi. Yönetim de Kongreyi bugün birçok seviyede bilgilendirdi. Gelecek hafta gizli brifingler de yapılacak." ifadesini kullandı.

Suriye'deki operasyon ile ABD'nin İran'a ne tarz bir mesaj verdiğinin sorulması üzerine Psaki, "Başkan Biden, Amerikan halkını korumak için eyleme geçeceğine ilişkin açık bir mesaj gönderiyor." yanıtını verdi.

Psaki, operasyonun "orantılı bir saldırı" olduğunu kaydetti.

ABD'DEN SURİYE'DE İRAN DESTEKLİ GRUPLARA HAVA SALDIRISI

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri, doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulunmuştu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullanmıştı.

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