Bu raporun sunulması anlaşmada bir engelin kaldırılması anlamına geliyor. Açıklamayı konuya yakın dört kaynak yaptı.

Türkiye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almak üzere anlaşma sağlamış, Türkiye'nin bu kararı başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin tepkisine neden olmuştu.

Pentagon'ın silah alımının başında olan Ellen Lord, Reuters'la yaptığı söyleşide Türkiye'nin S-400 hava sistemini almak istemesinin "çok sorunlu" olduğunu ve birçok ABD'li yetkililerin Ankara ile konuyu görüştüğünü ancak Türkiye'nin S-400 alımı konusunda fikrini değiştirdiğine dair işaret olmadığını dile getirdi. Lord, Kongre'ye sunulacak raporun ise "sadece gerçekleri dile getireceğini", "tavsiye vermeyeceğini" söyledi. Lord hafta başında NATO konferansı kapsamında Reuters ile yaptığı söyleşide "Bu konuda ne yapılacağına karar vermek için Kongre ile birlikte çalışmalıyız. Kongre ile güçlü bir ortaklık olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ekim ayında yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sisteminin kurulum çalışmalarının Ekim 2019'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

ABD, Türkiye'yi S-400 sistemini satın almasının Washington'un yaptırım uygulamasına ve F-35 gibi diğer silah anlaşmalarının durdurulmasına neden olabileceği konusunda defalarca uyardı, ancak Ankara S-400 alımı konusunda kararlı.

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