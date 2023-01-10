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Haberler Dünya Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek - Dünya haberleri
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Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek

Rusya-Ukrayna Savaş'nda Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan ve geçtiğimiz günlerde Kiev yönetimine Patriot sevkiyatı gerçekleştirileceğini açıklayan ABD, Ukrayna askerlerine gelecek hafta Patriot eğitimleri vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna askerlerine, gelecek hafta Oklahoma'daki Fort Sill Üssü'nde, Patriot eğitimleri vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryder, "Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin, önümüzdeki hafta Fort Sill'de başlayacağını teyit edebilirim." dedi.

Ryder, 90 ile 100 arasında Ukrayna askerinin eğitime katılacağını ve eğitimin Patriot savunma sisteminin çalıştırılmasına, bakımına ve idamesine odaklanacağını söyledi.

Eğitimlerin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirten Ryder, "Patriot, savaş sahasına çıktığında, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine katkıda bulunacak ve Ukrayna halkı için, Rusya'nın devam eden hava saldırılarına karşı kendilerini savunmaları için başka bir yetenek olacaktır." diye konuştu.

ABD yönetimi, 21 Aralık'ta, Ukrayna'ya bir adet Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

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