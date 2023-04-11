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Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de Ukrayna’ya mühimmat satışı hakkındaki tartışmaları ifşa etti

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) sızdırılan belgeler, üst düzey Güney Koreli yetkililer arasında Ukrayna’ya mühimmat satma konusundaki tartışmaları ifşa etti.

Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de Ukrayna’ya mühimmat satışı hakkındaki tartışmaları ifşa etti
BBC TÜRKÇE

Jean Mackenzie | BBC Seul Muhabiri

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) sızdırılan belgeler, üst düzey Güney Koreli yetkililer arasında Ukrayna’ya mühimmat satma konusundaki tartışmaları ifşa etti.

BBC’nin de gördüğü gizli belgelerde yer alan bilgiler, ABD’nin en büyük müttefiklerinden Güney Kore’yi de gizlice izlediğine de işaret ediyor.

Belgelerde Ukrayna’daki savaşın yanı sıra Çin ve diğer ABD müttefiklerine dair bilgiler de yer alıyor.

Sızıntının, Güney Kore’nin hem ABD hem de Rusya’yla ilişkisini zedeleme ihtimali bulunuyor.

Belgeleri incelemekte olduklarını açıklayan Güney Kore, Devlet Başkanlığı Ofisi’ni dışardan dinlemenin imkansız olduğu konusunda ısrarcı.

Sızıntının kaynağını bulmaya çalışan ABD'nin yetkilileri ise yaşananların ulusal güvenliğe zarar verebileceğini söylüyor.

BBC’nin incelediği belgelerde, Güney Kore yönetiminin Ukrayna’ya mühimmat satışı konusunda yaşadığı ikilem görülüyor.

Washington bir süredir Güney Kore'yi, Kiev’e silah satması için ikna etmeye çalışıyor.

Güney Kore yetkilileri ise savaş halindeki ülkelere silah satmama politikasından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

ABD geçen yıl Ukrayna’ya çok sayıda top mermisi gönderdiği için mühimmat stoku azalmış, bunların yerine Güney Kore’den mermi almıştı.

Fakat Güney Kore bu satışa, bu mermilerin Ukrayna’ya gönderilmemesi kaydıyla onay vermişti.

Sızdırılan belgede Güney Kore hükümetinin, ABD’nin bu talebi kabul etmesine rağmen sonradan bu mühimmatı Ukrayna’ya göndermesinden endişe ettiği görülüyor.

Belgede aktarılan görüşme, 1 Mart 2023’te Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un üst düzey iki güvenlik danışmanı arasında geçiyor.

Devlet Başkanı Yoon’un dışişleri danışmanı Yi Mun-hui, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han’a “Hükümet bu mühimmatın son kullanıcısının ABD olmaması ihtimalinden son derece endişeli” diyor.

İkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’u bu konuda arama ihtimalinden endişe ediyor, Kore’nin bu konuda bir politika değişikliğine gitmesi gerekirse de bunun “ABD baskısı yüzünden yapılmış” olarak gözükeceğini söylüyor.

Belgelere göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim, “ABD’nin önceliği mühimmatı hızlıca Ukrayna’ya ulaştırmak” diyerek bunların ABD yerine Ukrayna’nın komşusu olan Polonya’ya satılabileceğini belirtiyor.

Belgeler, Devlet Başkanı Yoon’un ABD ziyaretinden birkaç hafta önce sızdırıldı Getty Images
Belgeler, Devlet Başkanı Yoon’un ABD ziyaretinden kısa süre önce sızdırıldı

ABD bugüne kadar Güney Kore’nin Ukrayna’daki savaşa daha fazla dahil olmasına yönelik taleplerini gizlemedi.

ABD, gelişmiş silahları çok büyük hızla üretme kapasitesi olan Güney Kore’nin Ukrayna’yı desteklemesinin savaşın gidişatını doğrudan etkileyebileceği görüşünde.

Rusya’yla köprüleri atmaktan çekinen Seul ise bu konuda isteksiz.

Sızdırılan bölgeler Güney Kore’nin, sattığı mühimmatların Ukrayna’da ortaya çıkabileceği ihtimalini bildiğini göstermekle kalmayıp aynı zamanda buna hazırlıklı olduklarını da gösteriyor.

38 North adlı düşünce kuruluşundan Kore analisti Jenny Town, “Güney Kore her zaman bir yanda ABD diğer yanda ise Rusya ve Çin’in olduğu hassas bir denge politikası izler” diyor ve ekliyor:

“Bu belgeler en çok endişe ettikleri şeyin dışardan nasıl algılanacakları olduğunu gösteriyor.

“Ukrayna’ya vermek istedikleri desteği, algı yönetimiyle dengelemeye çalışıyorlar.”

Sızıntının zamanlaması da Washington ve Seul’u zor durumda bırakabilir zira Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un iki hafta sonra, müttefikliklerinin 70. yılını kutlamak üzere ABD’yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Belgelerin yayımlanmasının ardından Güney Kore’de muhalefet, ABD’nin bu kadar üst düzey bir görüşmeyi nasıl dinlediğini sorgulamaya başladı.

Ana muhalefet partisi “ABD egemenliğimizi net bir şekilde ihlal etmiştir, bu aynı zamanda devasa bir güvenlik açığıdır” ifadelerini kullandı.

Eski liberal hükümetin danışmanlarından Kim Jong-dae, bunun Güney Kore için “bir istihbarat skandalı” olduğunu söylüyor:

“Üstelik bu sadece buzdağının görünen kısmı. Bunun dinlenen tek görüşme olmasına imkan yok.”

Mevcut hükümet ise sızıntıya bu kadar önem atfetmez bir duruş sergiliyor, belgelerin tahrif edilmiş olabileceğini öne sürüyor.

Bir hükümet kaynağı, “Bu olayı büyütme ve ikili görüşme öncesi ittifakı sarsma girişimlerine dirençle karşılık veririz” ifadelerini kullanıyor.

ABD’nin bu zirvede Yoon’a, Ukrayna’ya daha fazla askeri destek için baskı yapması bekleniyor.

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