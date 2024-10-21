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        Haberler Spor Futbol İngiltere Pep Guardiola kararını verdi - Futbol Haberleri

        Pep Guardiola kararını verdi

        İngiltere Premier Ligi'nde namağlup bir şekilde ilerleyen Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol teknik adamın geleceği merak ediliyordu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:49
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        İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın geleceği belli oluyor.

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        The Athletic'te yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol teknik adamın, City'de kalması bekleniyor.

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        Pep Guardiola'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi ve adının son dönemde İngiltere Milli Takımı ile anılması, geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Ancak, İngiltere Milli Takımı'nın başına Thomas Tuchel'in getirilmesiyle birlikte İspanyol teknik adamın bu seçeneği de ortadan kalkmış oldu.

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        The Athletic'te yer alan haberin detayında; City’nin zor günler geçirdiği bir dönemde Guardiola, takımı bırakmak yerine bir yıl daha kalmayı düşünüyor. Eğer Guardiola bir yıl daha görevine devam ederse, Manchester City'deki 10. sezonunu tamamlamış olacak.

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        Öte yandan, Guardiola'nın ayrılık ihtimali karşısında Manchester City’nin yeni teknik direktör adayları arasında Ruben Amorim ve Xabi Alonso'nun isimleri ön plana çıkıyor. Amorim, son yıllarda Sporting Lisbon'da Hugo Viana ile birlikte çalışarak önemli bir deneyim kazandı ve bu deneyimin, onun City'deki olası rolü için önemli bir avantaj sağladığı düşünülüyor. Diğer adayın ise, futbol dünyasında hızla yükselen bir kariyere sahip olan Xabi Alonso olduğu konuşuluyor.

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        Bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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