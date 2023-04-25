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Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

İngiltere Premier League devlerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranı olduğu ve Güney Koreli oyuncuyu transfer etmek istediği aktarıldı. Ayrıca Premier Lig'ten Manchester City dışında 3 takımında 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi

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  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, başta Manchester City olmak üzere Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ın, Kim Min-Jae ile ilgilendiği aktarıldı. 
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Haberde City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Güney Koreli oyuncuya hayranlık duyduğu belirtildi.
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Haberin devamında ise 'Canavar' Kim’in, Serie A’nın en iyi savunma oyuncularından birisi olmasına rağmen 45 milyon euroluk düşük bir serbest kalma bedeline sahip olduğu ve bu bedelin Premier Lig takımlarını cezbettiği aktarıldı.
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Ayrıca haberde verilen bir diğer bilgiye göre, Napoli’nin oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapmak istediği ve Kim’in ise Premier League transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtildi. 
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Haberde Guardiola'nın RB Leipzig forması giyen ve yaklaşık 100 milyon euro serbest kalma bedeli olan Josko Gvardiol’u da beğendiği bilgisi yer aldı.
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Napoli, geçen yaz Fenerbahçe’den Min-jae Kim’i transfer ettikten sonra 45 milyon euro serbest kalma bedeli ve bu maddenin 2024’ten itibaren İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olduğuna dair bir madde sözleşmesine koymuştu.
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

    Bu sezon 40 maçta forma giyen Güney Koreli yıldızın piyasa değeri Transfermarkt'e göre 50 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!
  • Pep Guardiola'nın Kim Min-Jae hayranlığı!

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