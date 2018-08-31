Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Pepe, "Gruplara kalmak ve bu turu atlamak kulüp, oyuncular ve taraftarlar açısından çok önemliydi." dedi.

Portekizli savunma oyuncusu, "LASK Linz maçında Negredo'ya asist yaptın, bugün 2 gol attın. Hala stoper oynamaya devam edecek misin?" sorusuna, "Görevim tabii ki ilk başta defans yapmak. Her arkadaşımın kendi görevi var. Korner olsun, yan top olsun o pozisyonlarda ileriye çıkıyoruz. Bunları antrenmanlarda çalışıyoruz. Tabii ki gol atmak çok güzel ama defans oyuncusuyum." yanıtını verdi.

Pepe, bir gazetecinin "Porto'da 38 maçta 4 gol, Real Madrid'de 43 maçta 4 gol atmıştın. Beşiktaş'ta ise bu sezon 7 maçta 4 gol attın." sözleri üzerine ise "Şu anda 35 yaşındayım, o günlerden daha tecrübeliyim. Ne yaparsak yapalım bunları takım olarak yapıyoruz. Bu sezon daha iyi işler yapmak istiyoruz. Ben de elimden geldiğince takıma yardımcı olabilirsem mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

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