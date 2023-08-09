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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Pepe'de tazminat sıkıntısı! - Beşiktaş Haberleri

        Pepe'de tazminat sıkıntısı!

        Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 09.08.2023 - 11:22
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        Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı.

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        Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isim, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etti.

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        80 milyon Euro'ya transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncudan az da olsa bonservis geliri elde etmek isteyen Arsenal şu ana kadar umduğunu bulamazken bir de Pepe'nin bu talebi sonrası konuyu beklemeye aldı.

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        Beşiktaş, Pepe'nin temsilcisine sözleşme feshi halinde masaya oturacaklarını iletirken İngiliz ekibi ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyor.

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