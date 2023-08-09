Pepe'de tazminat sıkıntısı!

Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isim, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etti.

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80 milyon Euro'ya transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncudan az da olsa bonservis geliri elde etmek isteyen Arsenal şu ana kadar umduğunu bulamazken bir de Pepe'nin bu talebi sonrası konuyu beklemeye aldı.