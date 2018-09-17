Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Pepe adeta yıllara meydan okuyor. 35 yaşına gelmesine rağmen çevikliğinden bir şey kaybetmeyen Portekizli yıldız, savunmadaki mesaisine ek olarak hücumda da gol şov yapıyor. Pepe, bu sezon forma giydiği 9 maçta fileleri tam 5 kez sarstı. Lig'de Akhisar ve Antalya'dan sonra Yeni Malatya'yı da avladı.

Avrupa'da da Partizan ağlarına 2 gol bırakmıştı. Linz maçında Negredo'nun attığı golle tur gelirken, asisti yapan isim de Pepe'den başkası değildi. Pepe, attığı bu gollerle Avrupa'nın en skorer savunma oyuncusu durumunda. 5 gollü Pepe'yi 3 kez fileleri sarsan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Sergio Ramos takip ediyor. Portekizli stoper hücumda ekstra katkı verirken ustası olduğu savunma yönüyle de dikkat çekiyor. 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam 16 ikili mücadele kazandı. Bu da Beşiktaş forması giydiğinden beri ulaştığı en yüksek rakam oldu. Tam bir profesyonel olan Pepe formuyla parlıyor.

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