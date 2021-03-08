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Pera Film’den 8 Mart’a Özel Retrospektif: 'Sadie Benning: Direniş Günlükleri'

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Amerikan deneysel sinemasının öncü isimlerinden Sadie Benning’in çalışmalarından oluşan retrospektif niteliğinde bir seçki sunuyor. İki hafta boyunca gösterimde kalacak “Sadie Benning: Direniş Günlükleri” adlı programda sinemaseverler, sanatçının 6 eserini çevrimiçi olarak izleyebilecek.

Pera Film’den 8 Mart’a Özel Retrospektif: 'Sadie Benning: Direniş Günlükleri'

Pera Film Mart ayında gösterime sunacağı ilk programda, deneysel sinemanın önemli ismi Sadie Benning’in film ve videolarından oluşan bir seçkiye yer veriyor. Video çekmeye 15 yaşında oyuncak kamerasıyla başlayan Amerikalı sanatçı, büyüme çağında yaşadığı kimlik kargaşası ve değişen arzularını anlattığı eserlerinde, çocukluk odasının mahremiyetini saf bir dürüstlükle seyirciye sunuyor. Eserlerde kullanılan yakın çekim ve yüzen kamera teknikleri, Benning’in kamerasına hem onun en gizli sırlarına şahit olan görgü tanığı, hem de bu deneysel formatı beraber deneyimlediği suç ortağı rollerini veriyor. Siyah beyaz kısa film ve videolardan oluşan seçkide, kendini yeni keşfeden bireyin sancıları samimi ve mizahi bir dille işleniyor.

Sadie Benning
Sadie Benning

İlk gençlikten erişkinliğe uzanan samimi hikâyeler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izleyiciyle buluşacak programda; on altı yaşındayken üç hafta boyunca okula gitmeyi reddederek eve kapanan Sadie Benning’in hüznünü ve dünyadan kopukluğunu anlattığı İçeride Yaşam; kendini toplumsal yargılar karşısında kapana kısılmış hisseden Benning’in öfkesini günlük benzeri bir kolajla kameraya yansıttığı Her Kızın Bir Günlüğü Olsaydı; okul, aile ve kadın olmaya dair klişelere meydan okuyan Kız Gücü, “kötü bir kız”la yaşadığı şehvetli ilişkiyi, cinsiyetlere atfedilen jestler ve Hollywood klişeleri eşliğinde anlattığı Aşk Değildi; kağıt hamurundan yapılmış bir kukla olan ve toplumdaki yerini uzun uzadıya düşünen Judy’yi beş kısa filmde tanıttığı Judy Sahneleri ve son olarak, başıboş gezinen bir genci Super 8 kamera ile takip ettiği Almanca Şarkı adlı eserler yer alıyor.

MoMA, Smithsonian Müzesi, Whitney Müzesi, Kunsthalle Basel, Britanya Film Enstitüsü, Sundance Enstitüsü gibi uluslararası sanat kurumlarında ve film festivallerinde çalışmalarıyla yer alan Sadie Benning, animasyon, film ve yerleştirme alanlarında eser vermeye devam ediyor.

Sadie Benning: Direniş Günlükleri film programı, 8 – 22 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilir.
Çevrimiçi film programı sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir. Film gösterimleri, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabidir.

Gösterim Programı

Sadie Benning: Direniş Günlükleri
08 – 22 Mart 2021

İçeride Yaşam (5’)
Living Inside

Her Kızın Bir Günlüğü Olsaydı (8’)
If Every Girl Had a Diary

Kız Gücü (15’)
Girl Power

Aşk Değildi (20’)
It Wasn't Love

Judy Sahneleri (13’)
The Judy Spots

Almanca Şarkı (6’)
German Song

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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