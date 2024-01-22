Pera Müzesi'nde '70. Sanat Yılı’nda Erol Sayan' konseri

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni yılda Türk mûsikisinin yaşayan en önemli isimlerinden Erol Sayan’ı konuk ediyor. Ünlü bestekâra saygı niteliği taşıyan “70. Sanat Yılında Erol Sayan” konseri 28 Ocak’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı konser dizisinin bu ayki misafir solistleri ise Sadiye Erimli ve İbrahim Suat Erbay olacak.

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Türk müziğindeki çokseslilik araştırmaları ile tanınan bestekâr Erol Sayan, 1954 yılından bu yana sürdürdüğü kariyeri boyunca müzik eğitmenliğinin yanı sıra korolarda görev aldı. Türkiye’nin ikinci üniversite korosunu kuran Sayan, İTÜ ve ODTÜ’de Türk mûsikisi dersleri verdi. Farklı form ve makamlarda yüzlerce esere imza atan Erol Sayan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

2021 yılında kaybettiğimiz, Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Misafir Solistler

Sadiye Erimli

İbrahim Suat Erbay

Saz Sanatçıları

Osman Nuri Özpekel - Ud

Taner Sayacıoğlu - Kanun

Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

Lütfiye Özer - Kemençe

Gamze Ege Yıldız - Tanbur

Volkan Ertem - Viyolonsel

Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.