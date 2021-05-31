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Pera Müzesi'nde çevrimiçi 'Etel Adnan' söyleşisi

Pera Müzesi, “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisi kapsamında bir dizi söyleşi düzenliyor. Serinin 2 Haziran’da çevrimiçi gerçekleşecek ilk etkinliğine konuşmacı olarak Etel Adnan’nın en yakınları, Simone Fattal, Jean Frémon ve Lamia Joreige katılıyor. Sanatçının dünyasına daha yakından bakmayı amaçlayan sohbet, Adnan’ın hayatı, eserleri ve şehirlerini konu alacak.

Pera Müzesi'nde çevrimiçi 'Etel Adnan' söyleşisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsayan Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisi kapsamında özel bir söyleşi etkinliğini sanatseverlerle buluşturuyor. Söyleşi, 2 Haziran Çarşamba saat 18.30’da, Serhan Ada moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Serginin eş küratörü ve Etel Adnan’ın hayat arkadaşı sanatçı Simone Fattal, galericisi ve dostu Jean Frémon ve zaman zaman birlikte ürettiği sanatçı arkadaşı Lamia Joreige, Adnan’ın hayatı, üretimi ve etkileyici kişiliğinden bahsedecekler.

Paris’te yaşayan ve Adnan’ın gündelik hayatına yakından dahil olan üç konuşmacı, sanatçının savaş, sürgün, göç ve kayıplarla geçen yaşamına, çok katmanlı üretimine ve karakterini oluşturan şehirlere yoğunlaşarak insanlar, dağlar, deniz, sis, düşünceler, uydular, gezegenler etrafında sanatçının iç dünyasının ipuçlarını sunacak.

Hayatının büyük kısmını Amerika-Lübnan-Fransa üçgeninde sürdüren Etel Adnan’ın eserlerinde, Şam doğumlu Müslüman Arap bir baba ile İzmirli Ortodoks Rum bir annenin çocuğu olmanın kültürel izleri önemli bir yer tutuyor. “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisi 8 Ağustos tarihine dek Pera Müzesi’nde görülebilir.

Söyleşiye, Pera Müzesi web sitesindeki rezervasyon formunu doldurarak katılım sağlamak mümkün.
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin dili İngilizcedir. Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

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