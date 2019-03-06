Pera Film'in sinemaseverlerle buluşturduğu 'Değişen Perspektifler' adlı program, kadın yönetmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir araya getirecek. 18 - 30 Mart arasında izlenebilecek 8 kadın yönetmenin kısa filmleri 'Yedi Kadın, Yedi Günah', 'Dünyadan Kısalar' ve 'Türkiye'den Kısalar' başlığı taşıyan üç ayrı bölümden oluşuyor.

8 Mart'ta girişin ücretsiz olacağı Pera Müzesi'nde 'Parajanov Sarkis İle' ve 'Zaman Değişmeli', Suna İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundan 'Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar', 'Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri', 'Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri'nde Kahvenin Serüveni'ni adlı sergiler de gezilebilecek.